Sanremo 2025 la conferenza stampa della terza serata in diretta

Attesa per ladel 75° Festival di. Accanto al direttore artistico Carlo Conti ci saranno stasera Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Sul palco dell’Ariston si alterneranno poi gli altri 14 cantanti in gara che si esibiranno dopo la finalecategoria Nuove proposte in cui se la vedranno Alex Wyse e Settembre. Ospiti di questai Duran Duran che proporranno un medley dei loro successi. Poi ci sarà spazio per Edoardo Bennato. Conti: “Moderatamente felice per risultati, si continua a pedalare” “Sono moderatamente felice. Avevo detto che non mi sarei abbattuto con risultati non clamorosi, e non mi esalterò con risultati così. Si continua a pedalare”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di, Carlo Conti, nel corsoalla sala Lucio Dalla.