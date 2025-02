Lettera43.it - Sanremo 2025, la conferenza stampa del 13 febbraio in diretta

È in corso lache precede la terza serata del Festival di. In apertura è stata letta una dichiarazione congiunta dell’ad Rossi e del dg Sergio: «Grande spettacolo, ascolti record e ottimo risultato che dimostra la qualità del lavoro di Carlo Conti, che ha saputo creare uno spettacolo fatto di musica, leggerezza e momenti coinvolgenti. A lui e a tutta la squadra il nostro grazie più sentito». La seconda serata è stata seguito da 11,8 milioni di spettatori e ha totalizzato il 64,8 per cento di share. Si ricorda che questo risultato tiene conto della total audience, che comprende chi segue l’evento in tv ma anche coloro che lo fruiscono tramite pc, tablet, smartphone e on demand. In particolare, ha spiegato il direttore del Prime Time Marcello Ciannamea, 11,4 milioni di spettatori sono derivati dalla tv tradizionale e i restanti 400 mila dagli altri canali.