Sanremo 2025 la conferenza della terza serata in diretta

Ecco le dichiarazioni di Carlo Conti, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Miriam Leone e dei vertici RAI nel racconto minuto per minutostampadel Festival diOre 12.31, Carlo Conti risponde all’eventuale coinvolgimento dell’arrestato Luca Lucci, capo ultras del Milan, con Fedez e che ha spinto Emis Killa a rinunciare alla sua partecipazione alla kermesse:«Io faccio il direttore artistico e non il giudice, mi occupo di canzoni. Al momento non è indagato». Plauso per la scelta dei brani: «Il merito va condiviso agli artisti, alle etichette discografiche e ai produttori che mi hanno messo in difficoltà nella scelta delle canzoni».Ore 12.20, Miriam Leone: «Quando mi ha chiamato Carlo sono stato felicissimo. Per me è un po’ un amuleto, ho vinto Miss Italia con lui che conduceva, l’ho ritrovato ai David di Donatello dove ero candidata.