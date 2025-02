.com - Sanremo 2025, la classifica top 5 della seconda serata

La top 5del Festival di, non in ordine di, sulla base dei voti del televoto e delle radioAl terminedel Festival di, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e i co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, hanno mostrato la top 5, in ordine casuale, dei brani più votati dalla giuria delle radio e dal televoto.Nelle prime cinque posizioni ci sono Giorgia con La cura per me, Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, Fedez con Battito e Achille Lauro con Incoscienti giovani.– la top 5