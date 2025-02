Lapresse.it - Sanremo 2025, la classifica parziale dopo la seconda serata

Leggi su Lapresse.it

Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Sono questi cinque, in ordine sparso, i cantanti più votati nelladel Festival diche ha visto esibirsi 15 dei 29 artisti in gara. Laè stata ottenuta grazie al contributo della giuria delle Radio, che ha pesato per il 50%, e dal risultato del televoto che ha inciso sul restante 50%. Che ne pensate? ? #pic.twitter.com/16OG3z9csv— Festival di(@Rai) February 13,Fedez felice per la, ringraziamenti sui socialFedez felice per essere entrato nella top 5 delladel Festival di. Su Instagram il rapper milanese posta una foto che lo ritrae sorridente mentre fa il segno della vittoria con le dita. “Grazie” e un cuore accompagnano lo scatto.