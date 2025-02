Superguidatv.it - Sanremo 2025, la classifica della seconda serata di mercoledì 13 febbraio: Fedez tra i più votati

Dopo lasala stampaprima, nelladel Festival dientra in gioco il televoto. A esibirsi sono stati 15 big che hanno portato sul palco i loro brani. Scopriamo insieme i primi cinque., ladi13: i primi cinque piùNelladel Festival di, andato in onda12su Rai1, si sono esibiti 15 Big in gara. A co-condurre sono stati Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Bianca Balti.Tra i 15 cantanti erano presenti i cinque piùil giorno prima dalla sala stampa: Achille Lauro, Giorgia, Simona Cristicchi e Lucio Corsi. Domani si esibiranno i restanti big in gara (tra cui Brunori Sars, presente anche lui nella cinquina dei primi).Questa sera però cambiava il sistema di voto.