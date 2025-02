Lapresse.it - Sanremo 2025, la classifica del FantaSanremo dopo la seconda serata

Archiviata ladel Festival diè tempo di calcoli per gli appassionati del Fanta, il fantasy game associato alla Kermesse canora che impazza su web e social. Balza in testa allaSerena Brancale che conquista ben 170 punti spodestando Lucio Corsi che aveva chiuso la primain testa. La cantante barese ha portato a casa ben 40 punti Bonus Extra mentre il ‘menestrello toscano’ ha avuto 20 punti per essere entrato di nuovo in top5 oltre agli extra legati al cappello e al colore giallo per un totale di 155.Sul gradino più basso del podio c’è Marcella Bella che si è aggiudicata tutti i Bonus delFestival. Grande risalita di Achille Lauro che sale in quarta posizione grazie a una serie di bonus e grazie soprattutto alla suavolta nei primi cinque della