Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, il segreto di Noemi “non è solo nell’attività fisica e nella nutrizione. Il nostro approccio si concentra anche sul ritmo sonno-veglia e sul contenimento dello stress”. Parla la dottoressa Invernizzi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è bellissima. Davvero. La sua apparizioneprima serata del Festival di, fasciata nell’abito di Gianbattista Valli, in lungo nero con strascico bianco che evoca un’eleganza d’altri tempi, ha incantato la platea e il pubblico a casa mentre cantava “Se t’innamori muori”.Come fa a essere cosi in forma? Dopo gli allenamenti tabata e il metodo Meta, da qualche mese è seguita da Federica, professionista di Medicina Preventiva e Personalizzata –Clinica dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Lal’ha accompagnata in un nuovo percorso di salute psico-, scelto dalla cantante proprio per prepararsi alla gara e sentirsi forte e in salute. Affrontare lodi un evento che mette i i partecipanti a dura prova richiede grande equilibrio su vari aspetti.