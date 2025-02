Davidemaggio.it - Sanremo 2025, il programma della terza serata: tra i Big apre Clara

per il Festival di. A partire dalle 20.45, su Rai 1, Carlo Conti conduce un nuovo appuntamento con la kermesse, affiancato dalle co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa.DavideMaggio.it seguirà lain diretta minuto per minuto per aggiornare i lettori in tempo reale su tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston (e dintorni).Per quanto riguarda la gara, si decide il vincitore tra le Nuove Proposte. In sfida Alex Wyse e Settembre, che hanno superato le sfide di ieri. A votare è il pubblico da casa attraverso il Televoto (peso del 34%), la GiuriaSala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%).Prosegue poi la gara dei Big con i 14 cantanti che non si sono esibiti ieri. A votare è il pubblico da casa attraverso il Televoto (peso del 50%) e la Giuria delle Radio (50%).