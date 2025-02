Dilei.it - Sanremo 2025, i Duran Duran tornano dopo 40 anni: testo e significato di The Wild Boys

In un Festival diche guarda al futuro senza dimenticare le icone del passato, Carlo Conti prosegue la sua avventura da direttore artistico accogliendo serasera ospiti nazionali e internazionali che hanno segnato la storia della musica.Jovanotti e Damiano David, la terza serata vedrà il grande ritorno dei, pronti a festeggiare i 40dalla loro ultima apparizione sul palco dell’Ariston e, probabilmente, a far cantare il pubblico con la loro iconica The, iall’Ariston, nel corso degli, ha ospitato giganti della musica, regalando performance indimenticabili e dando voce a testi che sono diventati veri e propri manifesti generazionali. Ine sono un esempio perfetto: protagonisti assoluti degli’80,ora aper far rivivere quell’energia spensierata che ha fatto ballare e sognare milioni di persone.