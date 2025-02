Sanremo 2025 gli ascolti della seconda serata | 645% di share Conti può esultare

Thesocialpost.it - Sanremo 2025, gli ascolti della seconda serata: 64,5% di share, Conti può esultare

Dopo il successoprima, Carloè riuscito a confermarsi anche nel corsosuccessiva. Impresa non facile, eppure i numeri parlano chiaro: la media – in termini di total audience – è stata di 11.700.000 spettatori, pari al 64.5% di. Dati in calo rispetto alla prima, quando la media era stata di 12.600.000 spettatori, per il 65,3% di, ma in crescita rispetto all’edizione 2024, l’ultima condotta da Amadeus. Leggi anche: Trump, lo storico annuncio: “Vedrò Putin in Arabia Saudita”Secondo TvBlog, laha registrato nel segmentoStart (20:41 – 21:10) 12.244.000 telespettatori per unodel 50,27%; nella prima parte (21:16 – 23:28) 14.848.000 spettatori per unodel 63,62%; nellaparte 7.553.000 spettatori per unodel 67,20%.