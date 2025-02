Tpi.it - Sanremo 2025, gli abiti di Katia Follesa al Festival: abito, look, vestiti, stilista

, glidialQuali sono gli) diper la terza serata deldi? Per la 75esima edizione della kermesse canora la co-conduttrice ha deciso di puntare su unben preciso. Di seguito gliindossati nel corso della serata dai lei condotta deldi:IN AGGIORNAMENTO.LodeglidiQual è lodiper ildi? A vestire la co-conduttrice della kermesse canora è Luisa Beccaria. Il Corriere anticipa che si tratta di duein chiffon impalpabili in organza e uno con bustier e spacchi laterali, uno color cielo plumbeo in georgette organzata plissé con un drappeggio a raggiera in vita che esalta il seno, e uno pluristrato rosa con scollo all’americana e maniche applicate lunghe.