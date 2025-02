Iltempo.it - Sanremo 2025: Giorgia incanta, Achille Lauro si reinventa

Leggi su Iltempo.it

Rocco Hunt VOTO 6.5 Fa il suo dovere e il dialetto partenopeo disegna squarci di nostalgie lontane. Rocco è diventato grande e lo canta senza paura o timidezze. Elodie VOTO 7 «Dimenticarsi alle 7» ne mette in risalto le qualità canore. Un pop che resta nell'aria. Con le mani che disegnano ghirighori come fosse Patty Pravo. Lucio Corsi VOTO 7.5 Cantautore credibile e ispirato. La sua «Volevo essere un duro» convince. Il glam anni '70 da novello Ziggy Stardust ha lasciato spazio al meglio del rock. Come in effetti non si sentiva da un po'.The Kolors VOTO 7 La fabbrica delle hit colpisce ancora. Stash & Co. puntano dritto alle radio e all'Ariston non resistono. Si balla. Serena Brancale VOTO 5.5 World music in salsa barese. La Brancale ha personalità da vendere ma poteva fare molto di più.