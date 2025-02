Dilei.it - Sanremo 2025, Gabry Ponte ospite di apertura alla serata finale del Festival

Ildiè quella cosa che ci rende un popolo compatto più di un mondiale vinto e di unadi Champions. Per una settimana ci trasformiamo tutti in critici musicali, stilisti improvvisati e giurati indignati. E quest’anno, se ancora vi manca il ritornello da urlare al supermercato, ve lo serve su un piatto d’argentocon “Tutta l’Italia”, un titolo che più azzeccato non si può.L’ultimadelsi preannuncia un terremoto di bassi e synth, perché a scatenare il delirio sarà proprio lui, il re indiscusso delle console.Il DJ italiano più ascoltato al mondo trasforma l’Ariston in un clubDimenticate i lenti strappacuore e gli intermezzi commoventi: conil Teatro Ariston cambia faccia e si trasforma nella pista più infuocata d’Italia. La 75ª edizione delchiude col botto e a innescare l’esplosione sonora ci pensa uno che ha fatto bre più generazioni di un villaggio turistico.