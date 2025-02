Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025 – Frassica fa ridere anche quando non parla. Menzione speciale per la stella: Bianca Balti

Memore forse delle critiche sul ritmo troppo serrato della prima serata, Carlo Conti decide di tirare un po’ il freno a mano e ci offre una seconda serata meno ansiogena e decisamente più divertente. Complice sicuramente la scelta di farsi affiancare dalla scanzonata follia di Cristiano Malgioglio e dalla comicità irresistibile di Ninoal quale Conti, c’è da dirlo, offre una spalla perfetta. Alla presentazione del “Lippro su Grisdiano” ho riso fino alle lacrime, ma c’è da dire che un fuoriclasse come, fanonper ladella serata,. Poteva usare il palco più famoso d’Italia per recitare (male) un monologo sulla malattia, poteva coprire la testa con una parrucca di capelli lunghi e setosi e applicare delle ciglia finte per l’occasione e invece no.