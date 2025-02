.com - Sanremo 2025, Francesco Gabbani: «Sto vivendo una fase di serenità ed equilibrio»

Ecco cosa ha raccontatonella conferenza stampa al Festival didove partecipa con il brano Viva la vitatorna sul palco dell’Ariston con Viva la vita ed è questo il suo modo di affrontare le cose, come ha raccontato nella conferenza stampa il giorno dopo la sua prima esibizione al Festival di: «Qualcosa è cambiato in me nel corso del tempo, la mia priorità si evolvono. Nel 2016, tra le Nuove Proposte, prendevo le cose diversamente. Dopo la vittoria con Occidentali’s Karma il pubblico mi ha seguito nella mia costante evoluzione. Per me il Festival rappresenta un luogo felice, è una grande gioia essere qua. Sono in unadi, accettazione ed. Vedo competizione tra gli individui e individualismo, questo mi provoca sofferenza».