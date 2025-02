Superguidatv.it - Sanremo 2025, Francesca Michielin si commuove e scoppia a piangere | VIDEO

sidopo la sua esibizione durante la seconda serata del Festival di. La cantante ha trattenuto a stento le lacrime e ha ringraziato il pubblico dell’affetto ricevuto. Vediamo insieme cosa è accaduto.siSono le emozioni a contraddistinguere questa seconda serata del Festival di, in onda su Rai1 mercoledì 12 febbraio. Dopo il toccante omaggio di Damiano David a Lucio Dalla sulle note di ‘Felicità‘ che ha visto il piccolo Vittorioal termine dell’esibizione, è stata la volta di.La cantante si è commossa dopo aver cantato ‘Fango in Paradiso‘, un brano che sente molto. In questi giorni poi ha dovuto affrontare alcune piccole difficoltà come una caduta che l’ha costretta a camminare con le stampelle e ad usare un tutore.