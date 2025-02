Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Francesca Michielin scoppia a piangere dopo l’esibizione: ecco cos’è successo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È un pianto liberatorio e irrefrrenabile quello che ha coltoal termine della sua esibizione ieri sera al Festival di. La cantante, in gara con Fango in paradiso, appena finito di cantare non è riuscita a trattenere le lacrime e nel ricevere i fiori da Carlo Conti si è lasciata andare all’emozione: “Oddio, scusate, grazie di cuore a tutti e tutte, buon Festival” ha detto uscendo di scena. Probabilmente un calo della tensione dovuta non solo al fatto di essere a, ma anche di dover affrontare una settimana così impegnativa facendo i conti con i postumi della caduta dei giorni scorsi, tant’è cheè dovuta ricorrere a stampelle e tutore.Sul palco, invece, le stampelle non ci sono: come ha fatto, dunque, a stare in piedi? Lo ha spiegato lei stessa ai microfoni di Fanpage: “Sto usando le stampelle e il tutore per non sovraccaricare e per lasciare che la guarigione vada avanti.