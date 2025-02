Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Fedez fa irruzione nella classifica della seconda serata. Giorgia, Achille Lauro, Cristicchi e Corsi non si spostano dalla top 5

Poche, pochissime le sorpresetop 5 al terminedel Festival di. Esce Brunori Sas ed entra. A votare, a differenza del primo appuntamento nel quale si era espressa la sala stampa, sono state le radio e il televoto. Un esito che parla di un allineamento tra le preferenzecritica e quelle del pubblico, e non era affatto scontato.Anche per quel che riguarda ladi ieri sera le prime 5 posizioni non sono state annunciate in ordine di piazzamento, ma del tutto random. Restano dunque al comando, Simoneche si è preso lastanding ovation con tanto di lacrimoni da parte degli spettatori presenti in platea,, l’outsider (a questo punto non più tale) Lucioe, come detto,, che malgrado o forse proprio in virtù del clamore mediatico delle ultime settimane pare avere ancora il supportogente.