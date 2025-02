Quotidiano.net - Sanremo 2025: FantaSanremo e la collaborazione con AVIS

Roma, 13 febbraio– La solidarietà incontra la musica e il gioco questa sera sul palco dell’Ariston. L’Nazionale (Associazione volontari italiani del sangue) ha, infatti, stretto una partnership con Fanta, il reality game che ormai da anni ha conquistato artisti in gara e fan, per sensibilizzare il pubblico alla donazione del sangue. Le regole del FantaCome chi conosce Fantasa bene, i giocatori del format (ma anche gli artisti) guadagnano e perdono punti in base a ciò che i big in gara fanno o dimenticano di fare sul palco, al DopoFestival e in giro per le strade di. Ogni fanta-allenatore crea la sua squadra di cantanti (composta da 5 titolari + 2 riserve), iscrive il team alle leghe nazionali o quelle create tra amici. Chi accumula più punti nel corso delle puntate risulta vincitore.