Sanremo 2025 Ermal Meta chi è | la famiglia 6 volte al Festival e l’amore per la figlia Fortuna

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –questa sera, mercoledì 12 febbraio, sarà in collegamento con ildidal 'Suzuki Stage' di piazza Colombo. Il cantautore albanese naturalizzato italiano, torna alla kermesse canora questa volta come ospite dopo la vittoria nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano 'Non mi avete fatto niente'. .