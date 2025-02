Lapresse.it - Sanremo 2025, Elodie: “Espormi crea problemi? Non mi importa”

senza freni in conferenza stampa a, a poche ore dalla terza serata del Festival. “Semi hato? Non me ne frega niente. A me fa tutto ridere, la vita è comica, non lascio mai una parte di me fuori altrimenti perdo qualcosa. Nascondere una parte di te è come dare ragione a qualcuno a cui non piacerai per cui io me ne fotto e al massimo faccio una stronzata. Dire una parola fuori posto o essere troppo colorito.non voglio essere ingabbiata nel ruolo che qualcuno magari si aspetta da me”, ha dichiarato la cantante romana che nei giorni scorsi aveva detto che non avrebbe mai votato la Giorgia Meloni, “nemmeno se mi tagliano una mano”.