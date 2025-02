Sanremo 2025 Elodie e le polemiche su Meloni | Non me ne frega niente io non mi nascondo

Leggi su Open.online

Non dribbla alcun argomento, in gara al Festival dicon Dimenticarsi alle 7,. Lo ha dimostrato ieri, quando Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia, le ha chiesto se voterebbe mai Giorgia. La risposta è stata netta ed inequivocabile: «Nemmeno se mi tagliano la mano». Oggi la cantante romana in sala stampa all’Ariston risponde così a chi le chiede se questa esposizione senza mezzi termini le abbia mai creato difficoltà: «La verità è che non me ne, non riesco a tenere fuori una parte di me. Io me ne fotto e al massimo faccio una stronzata. Non voglio essere ingabbiata da un ruolo, da quello che ci si aspetta da me, magari dalla mia fisicità. Io invece sono così». Addirittura, aggiunge l’artista: «Ho una rubrichetta con tutte le cazzate che dico».