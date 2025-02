Lettera43.it - Sanremo 2025, Edoardo Leo e Pilar Fogliati all’Ariston: lo sketch con Carlo Conti per Follemente

La parte folle, quella romantica, quella razionale. Ma anche l’erotismo, l’ansia e molto altro. È questo il tema del filmdi Paolo Genovese, sbarcatodurante la seconda serata diha chiamato sul palco i due protagonisti,Leo e. Da lì unocon il conduttore, basato sulla trama stessa di. Durante i botta e risposta tra il direttore artistico e i due attori, infatti, si sono sentite le voci degli altri artisti che hanno recitato nella pellicola e che rappresentano ciò che entrambi i protagonisti hanno nella testa e nel cuore. «Ma che c’avete in testa?», ha quindi domandato. EdLeo ha risposto: «Non cosa, ma chi».Il cast ha cantato Somebody to Lovee le attrici che danno forma alle voci nella testa del suo personaggio: Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi e Maria Chiara Giannetta (Getty Images).