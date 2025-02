Liberoquotidiano.it - Sanremo 2025, ecco chi è il padre di Serena Brancale: clamorose conferme

Leggi su Liberoquotidiano.it

ha fatto il suo ritorno aa distanza di dieci anni. Dopo il debutto nel 2015 tra le "Nuove proposte", la cantante in gara è tornata con il brano "Anima e Core". Con lei, sul palco, la sorella Nicole. È lei il Maestro che ha diretto l'orchestra. Entrambe laureate al Conservatorio Piccinini di Bari, Nicole esono figlie di un ex calciatore, ossia Agostino. Lo sportivo ha giocato nel corso degli anni 80 in squadre di Serie B e C come il Monopoli, la Juve Stabia, il Marsala e il Campania Ponticelli. Nel 1986 si è trasferito alla Salernitana, con cui però non ha collezionato nessuna presenza in partite ufficiali. Tornata a, laha detto di essersi ispirata a un altro grande artista: "La mia principale ispirazione è stata Pino Daniele - ammette al Giornale di Sicilia -, un artista che ha sempre mescolato cultura e musica in modo straordinario.