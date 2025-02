Lapresse.it - Sanremo 2025, dall’omaggio di Damiano a Dalla alla top 5: la seconda serata

Leggi su Lapresse.it

Conferme per Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Lucio Corsi e new entry Fedez nella cinquina dei più votati delladel Festival di. Una top 5 che ricalca quasi in toto quella della prima puntata, con l’eccezione di Brunori Sas, che cede il posto al rapper milanese. Impossibile sapere quanto nella scelta abbia pesato la vasta fanbase di Fedez con l’entrata in gioco del televoto.Che ne pensate? ? #pic.twitter.com/16OG3z9csv— Festival di(@Rai) February 13,emoziona l’Ariston con l’omaggio aA rubare la scenacompetizione è stato, per lunghi tratti,David, il super ospite tornato sul palco dell’Ariston in versione solista, prima con un omaggio a Lucio, poi con la potenza del suono di ‘Born with a broken heart’.