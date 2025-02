Lapresse.it - Sanremo 2025, dalle piume di Elodie al ‘mocio’ di Malgioglio: le foto più belle della seconda serata

Leggi su Lapresse.it

La solarità e la forza di Bianca Balti, l’esibizione di Damiano David e la comicità mai banale di Nino Frassica, passando per ildie i look dei cantanti in gara fino all’esibizione del cast di Follemente. Sono solo alcuni dei momenti che hanno caratterizzato ladel 75° Festival discandita da un ritmo decisamente più compassato rispetto all’esordio di martedì.