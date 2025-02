Lettera43.it - Sanremo 2025, Cristicchi: «Nei festival di Amadeus mi sarei sentito a disagio e fuori luogo»

Simonecon la sua Quando sarai piccola è stabilmente nella top 5 delle cinque canzoni più apprezzate didopo le prime due serate. Il brano, tra i possibili vincitori, come raccontato dallo stesso artista al Corriere della Sera era stato scritto cinque anni fa e presentato ad, che però aveva deciso di scartarlo: «Nessuna rabbia», ha dettoal quotidiano, «sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri». Nessuna rabbia, ma di certo non è mancata una stilettata all’ex direttore artistico della kermesse: «Ringrazioper non averla scelta, nei suoistato a».LEGGI ANCHE: Diaro della seconda serata deldiArticolo completo:: «Neidimi» dal blog Lettera43