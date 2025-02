Lapresse.it - Sanremo 2025, Conti: “Fedez indagato? Non è condannato, non viola regolamento”

Carloincalzato dai giornalisti, durante la conferenza stampa della terza serata, parla die chiarisce che essere indagati non determina alcunazione deldi. Essere“non può essere una discriminante per eliminare qualcuno che non è stato ancora. Sta alla singola persona, come avvenuto per Emis Killa, che ha ritenuto opportuno ritirarsi per la sua tranquillità, perché non avrebbe vissuto bene il Festival.farà quello che riterrà opportuno”, ha dichiarato il direttore artistico del Festival.“Per fortuna sono un direttore artistico, non un giudice”, ha detto ancorarispondendo a chi chiede sull’opportunità della presenza diin gara, dati i suoi legami con l’ultrà del Milan Luca Lucci, finito in un’inchiesta della procura di Milano e il fatto di essereper rissa.