Panorama.it - Sanremo 2025 conquista i social: oltre 53 milioni di interazioni dopo la prima serata

sono ufficialmente impazziti per questa nuova edizione del Festival di, che ha visto il ritorno di Carlo Conti alla guida dello show più atteso d’Italia. Durante la diretta di ieri, è stato proprio Conti ad annunciare con entusiasmo un dato impressionante:53e mezzo disuinetwork. Un successo che dimostra quanto la kermesse non sia solo un appuntamento televisivo, ma anche un fenomeno digitale in grado di catturare l’attenzione di tutte le generazioni.Tra tutte le piattaforme, TikTok si conferma il vero cuore pulsante del dialogo, accendendo conversazioni, tendenze e contenuti originali intorno alla magia del Festival.la, sono già più di 22 mila i post pubblicati con l’hashtag ufficiale #, un numero che cresce di minuto in minuto.