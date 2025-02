Quotidiano.net - Sanremo 2025: chi vince sui social e chi no

Leggi su Quotidiano.net

Parallela alla gara sul palco dell’Ariston ne esiste un’altra che riguarda i big (e talvolta anche i conduttori) die che si gioca sui. Chi ha guadagnato più follower? Chi ha raggiunto il maggior numero di interazioni e qual è la piattaforma più utilizzata?Festival host and artistic director Carlo Conti (L) and Italian singer Damiano David (R) on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 12 February. The music festival will run from 11 to 15 February. ANSA/FABIO FRUSTACI Aumentano i seguaci Se ci fermiamo ai dati che riguardano la seconda serata del Festival la top5 degli artisti che hanno avuto una crescita esponenziale in termini di follower è quasi la medesima, tanto su Instagram che su TikTok.