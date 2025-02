Tpi.it - Sanremo 2025, chi sono i ragazzi di Mare Fuori 5: quando va in onda la nuova stagione

, chidi5:va inlaChidi5, ladella popolare fiction Rai seguitissima specie dai giovani? Per i personaggi e gli attori della serie questa sera, 13 febbraio, l’opportunità di salire sul palco dell’Ariston. Ad un anno di distanza dall’uscita dell’ultimo episodio, i fan attendono con ansia di tornare a seguire le vicende deidell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli.esce5 e chii personaggi?I primi episodi di5 usciranno il 19 febbraio. Nella quintanon mancheranno le novità. Ad iniziare dalla regia che da Ivan Silvestrini è passata a Ludovico di Martino, già noto per aver diretto la terzadi Skam Italia. Cambiamenti in vista anche per la sceneggiatura: Cristiana Farina, ideatrice della serie, lascia le redini ad un team di 5 sceneggiatori guidati da Maurizio Careddu.