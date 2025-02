Movieplayer.it - Sanremo 2025: chi è Samuele Parodi, il ragazzino che conosce tutto, ma proprio tutto, del Festival

Carlo Conti ha invitato sul palco della terza serata diil giovanissimo, un vero esperto del. Sul palco di, durante la terza serata del, è salito anche il giovanissimo, un undicenne che aveva condiviso il suo sogno di essere coinvolto durante l'evento musicale. Ilaveva lanciato un appello durante un servizio andato in onda sul Tg1 a gennaio e ha ora conquistato il pubblico dell'Ariston e sintonizzato davanti alla tv. Chi èè nato nel 2013 e, come dimostrato in più occasioni,ogni singola canzone, tutti i vincitori e i regolamenti deldi. Ilricorda senza esitazione anche tutti i conduttori e .