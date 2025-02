Movieplayer.it - Sanremo 2025, Bianca Balti domina l'Ariston: le pagelle dei look della seconda serata

Leggi su Movieplayer.it

I giovani portano un po' di freschezza e il livello deiè leggermente migliorato, ma siamo ancora lontani dai fasti delle edizioni passate. La speranza è che la terzaci riservi un vero colpo di scena. Per ora,resta la vera regina di. Ladisi è aperta baldanzosa dopo il grande successoprima, che ha fatto registrare numeri da record. Lo sottolinea anche Nino Frassica quando dice che a guardareè stato il 119% degli italiani, tra cui 300 suore e un Antonio Cannavacciuolo. Parte così il secondo appuntamento, che cerca di alzare il livello anche sul versantemoda lasciando però l'effetto sorpresa in un cassetto, almeno per quanto riguarda gli artisti in gara. L'unica che ha veramente brillato sul palco dell'è infatti la supermoche, come aveva annunciato in conferenza stampa, .