Sanremo 2025 Bianca Balti bacchetta Conti | Esempio per le donne? Lo siamo spesso per gli uomini – Il video

«Una delle top model più importanti al mondo, un orgoglio italiano, una mamma e soprattutto, in questo periodo, una guerriera». Con queste parole, il conduttore e direttore artistico della 75esima edizione del Festival di, Carlo, ha annunciato l’ingresso della co-conduttrice. «Che emozione», ha detto la supermodella vestita da un abito chiaro con lunghissima scollatura e il capo rasato. «Bentornata perché ci sei già stata su questo palco, con Fabio (Fazio, ndr)» nel 2013, ha replicato. «È vero, ma l’altro volta non mi ero divertita: ma sono sicura che mi divertirò un sacco quest’anno», la risposta di. La «guerriera»e la correzione aDopo averla presentata come «guerriera»,le ha riconosciuto anche di essere «un grandeper le».