Sanremo 2025, Beppe Vessicchio rivela: "Non mi manca il Festival". Ecco perché e qual è il suo nuovo progetto

Arrivedercidi, il direttore d’orchestra più acclamato dell’Ariston, quest’anno si prende una pausa enologica dalle canzonette. Ospite speciale di Fiorello nell’ultima edizione 2024, e presenza fissaiera per oltre trent’anni, proprio mentre Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici davano il via alla gara di quest’anno,si trovava ad Asti per parlare di vini.Più precisamente di un suo vino, il Re Barba. Una Barbera “armonizzata” che viene sottoposta a vibrazioni di musica armonica con il metodo (sempre vessicchiano ndr) Freman, “FREquenze e Musica Armonico-Naturale”. Insomma, il maestro assicura che tutte le fasi classiche della vinificazione rimangono inalterate ma il gusto “è completamente diverso” e la longevità, ha sottolineato, “si annuncia straordinaria”.