Isaechia.it - Sanremo 2025, ascolti della seconda serata: botto clamoroso per Carlo Conti!

Leggi su Isaechia.it

È andata in onda ieri sera lasettantacinquesima edizione del Festival di, padrone di casa, chekermesse canora è anche il direttore artistico, affiancato da Nino Frassica, mattatore assoluto, Cristiano Malgioglio, per la prima volta sul palcoscenico dell’Ariston e la top model Bianca Balti, tornata adopo l’edizione del 2013 in cui era stata ospite nellafinale.record martedì sera.è riuscito a superare quelli già clamorosi delle cinque edizioni di Amadeus. 12,2 mln di telespettatori per un share pari al 65% si sono sintonizzati su Rai Uno.Lasera bissa il successoprima! 11.7 milioni di telespettatori per uno share del 64.5%!Per quanto riguarda i dati degli anni precedenti, lo scorso anno laera stata seguita da 10.