Sanremo 2025 | anticipazioni ospiti e cantanti della terza serata del Festival

delStasera, giovedì 13 febbraio, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena ladeldi, kermesse canora giunta alla 75esima edizione e quest’anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla75esima edizione deldiStasera vedremo sul palco del teatro Ariston, oltre al conduttore Carlo Conti, tantissimidel mondo dello spettacolo come Iva Zanicchi, Edoardo Bennato, i Duran Duran, i ragazzi di “Mare fuori 5” e Teatro Patologico. Sul palco di Piazza Colombo Ermal Meta. Per quanto riguarda la gara si esibiranno 14sui 29 in gara. Sul palco quindi vedremo:Gaia – Chiamo io chiami tuComaCose – CuoriciniFrancesco Gabbani – Viva la vitaNoemi – Se ti innamori muoriModà – Non ti dimenticoBrunori SAS – L’albero delle nociIrama – LentamenteClara – FebbreMassimo Ranieri – Tra le mani un cuoreSarah Toscano – AmarcordJoan Thiele – EcoTony Effe – Damme ‘na manoOlly – Balorda nostalgiaShablo feat.