Juventusnews24.com - Sanremo 2025, anche la Juve osserva il Festival… Ecco il consiglio del club bianconero – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24lail Festival: ilpubblicato durante la competizione muscialeSettimana di Festival die dopo la prima serata, giocata in contemporanea con il match dellacontro il PSV, illa seconda serata della competizione musicale più seguiti.Pubblicità a #? ?Il momento giusto per rivedere gli highlights della gara vinta ieri contro il PSV ???—ntusFC (@ntusfc) February 12,Ilsu X ha pubblicato ilcon gli highlights del match di ieri per sfruttare le pubblicità del Festival di. Un chiaro indizio di comeilstia seguendo. Leggi suntusnews24.com