Sanremo 2025 Amadeus dopo boom ascolti | Gran Festival di Conti

Prova del nove superata per ildi Carloche registra undianche nella seconda serata: stando ai dati della total audience sono stati 11 milioni e 800mila, con uno share del 64,6%, gli spettatori che hanno seguito la puntata con Balti, Malgioglio e Frassica nel ruolo di co-conduttori e Damiano David in quello di super-ospite. Non solo: stando al dato standard auditel relativo alla tv tradizionale in 11,4 milioni hanno assistito alla kermesse martedì sera. Un numero superiore a quello registrato danella stessa serata dello scorso anno (in quel caso furono 10 milioni e 361mila gli spettatori).La stima e l’affetto diL’ex direttore artistico concede così l’onore delle armi a: secondo quanto risulta a LaPresse,ha espresso stima e affetto nei confronti del collega, ritenendolo autore di unde, oltre a essersi scambiato con lui dei messaggi di in bocca al lupo.