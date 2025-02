Lapresse.it - Sanremo 2025, Alex Wyse: “La finale? Quel palco è già una vittoria”

(LaPresse) – “Vincere sarebbe una soddisfazione, ma non vorrei vederla come una competizione per quanto lo è, abbiamo fatto un percorso insieme io e Settembre, Maria Tomba, Vale Lp e Lil Jolie, ci conosciamo e so che per tutti è un più un’occasione per promuovere i nostri brani, io porto una canzone che parla di libertà e sono contento di poterlo portare al Festival. Vorrei vivermi il momento, indipendentemente dalo che sarà sono tranquillo perché essere su questoè già una”. Lo racconta a LaPresseche questa sera suldell’Ariston stasera si giocherà lacon Settembre per la categoria Nuove Proposte.presenterà il brano Rockstar, una canzone che parla del desiderio di libertà e la ribellione contro le convenzioni sociali.