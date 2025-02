Quotidiano.net - Sanremo 2025 al Sapore di Male: “Ci meritiamo di più. Il meglio? Deve ancora venire”

Bologna, 20 febbraio– Per fare bilanci su(ascolti a parte) èpresto, ma sui social c’è chi rimpiange Amadeus. “Diciamo che finora, in questo Festival, è mancato l’imprevisto, quel momento che accende la serata e magari anche la polemica”, spiegadi(al secolo Paolo Danzì), autore di uno dei profili più seguiti e amati di Instagram, dove vanta oltre 875mila follower. (L-R)Festival host and artistic director Carlo Conti, Italian model Bianca Balti, Tv personality Cristiano Malgioglio and Italian actor Nino Frassica on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 12 February. The music festival will run from 11 to 15 February. ANSA/FABIO FRUSTACI Carlo Conti però ha chiarito sin da subito che non avrebbe fatto confronti con chi lo ha preceduto.