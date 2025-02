Superguidatv.it - Sanremo 2025 – Achille Lauro è primo su YouTube, Coma_cose lo supera in radio: le classifiche

Nell’attesa generale per la terza serata di, è tempo diper i concorrenti del Festival, e a sorprendere è il duo Comacose in un sorpasso sunella classifica-Earone.– Comacose primeggiano nella classifica EaroneTra i concorrenti in corsa al 75esimo Festival della canzone italiana condotto da Carlo Conti, la proposta di Comacose con Cuoricini si impone al vertice della classifica-Earone dedicata all’evento di. La classifica prevede, in ordine, le canzoni del Festival più trasmesse dalle, con Comacose che scalza, che era risultato in leadership al termine della prima serata del Festival.Tra leaggiornate al 13 febbraio, sorprende Cuoricini di Comacose che si rivela essere la canzone più trasmessa dai networkfonici in Italia, davanti a Incoscienti Giovani di, secondo classificato.