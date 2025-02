Lanazione.it - Sanremo 2025, a Noemi il premio Artigiana delle note e delle emozioni di Confartigianato Firenze

Leggi su Lanazione.it

, 13 febbraio– In occasione del Festival di, Confto Impreseha conferito ail", un riconoscimento dedicato agli artisti che si distinguono per talento, dedizione e capacità di trasmettereattraverso la musica. Il, giunto alla sua seconda edizione, è stato realizzato dalla storica bottega fiorentina Paolo Penko, eccellenza dell’arte orafa e della tradizionele locale. «è un’artista che interpreta ogni nota con passione, coinvolgendo il pubblico con la sua voce dal timbro inconfondibile. Con questovogliamo celebrare non solo il suo talento, ma anche la sua versatilità artistica», ha dichiarato Silvia Vavolo, presidente di Confto Spettacolo. «Nel corso del 2024 si è esibita in numerosi live unplugged voce e pianoforte, mettendo in risalto l’essenzasue canzoni in un’atmosfera intima e coinvolgente».