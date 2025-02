Lanazione.it - Sandro Canori al Rosini con “Non siamo soli, siamo troppi”

Arezzo, 13 febbraio 2025 – Riflettori accesi sulla Stand Up Comedy al Teatrodi Lucignano. Martedì 18 febbraio, con inizio alle ore 20:00, protagonista della Stagione Teatrale 2025 sarà lo stand-up comediancon lo spettacolo “Non”. L’evento, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura in collaborazione con The Comedy Club, sarà arricchito dall’apericena a cura di Osteria Le Botti.nasce prematuro a Roma e cresce acerbo nel profondo e produttivo nord est capitolino, fuori dal raccordo per non dare fastidio a nessuno. Le prime esperienze su un palco le fa grazie al rap vivendo la scena underground romana. Un giorno, dopo l’ennesima risata scaturita dall’affermazione “Sì ti giuro sono un rapper!”, decide di dedicarsi alla comicità, senza abbandonare però la musica diventando il primo Stand Rap Comedian.