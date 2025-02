Trevisotoday.it - San Valentino, vento forte in arrivo sul Veneto: scatta l'allerta della Regione

Leggi su Trevisotoday.it

Sarà un Sanall'insegna del maltempo in provincia di Treviso: le previsioni per venerdì 14 febbraio indicano che da domani mattina gran parte delsarà interessato da venti di notevole intensità con possibili piogge concentrate soprattutto in mattinata.Alla luce di queste.