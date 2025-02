Lanazione.it - San Valentino, un toscano su due regalerà fiori: ecco quali

Firenze, 13 febbraio 2025 -per uninnamorato su due (52%) cherose, ranuncoli e tulipani nel giorno di San. Sono queste le tre varietà floreali più gettonate per dichiarare i propri sentimenti a partner e fidanzati o per manifestare con un tocco di classe il proprio interesse a coloro che si desidera conquistare. Sotto ai gradini del podio deipiù richiesti per il giorno della festa degli innamorati troviamo anemoni, garofani e gerbere, produzioni stagionali altrettanto belle perfette per conquistare spazio, colore e profumi di bouquet e mazzolini A dirlo è un sondaggio di Coldiretti Toscana e AFFI, l’associazione dei floricoltori esti italiani, secondo cui l’omaggio floreale sarà preferito a cioccolatini (30%), capi di abbigliamento (13%) e gioielli (5%).