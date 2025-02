Ilrestodelcarlino.it - San Valentino speciale a teatro. C’è il balletto ‘Giulietta e Romeo’

La tragedia d’amore per eccellenza sul palco nel giorno di San. Domani sera alle 21, alcomunale Ebe Stignani, spettacolo di danzain due atti liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare. Lo show, che arriva in città nell’ambito della IX edizione di ERF#StignaniMusica, è un classico firmato dal coreografo e regista Fabrizio Monteverde, con Azzurra Schena nel ruolo di Giulietta e Paolo Barbaglia in quello di Romeo che danzeranno sulle musiche di Sergej Prokof’ev. L’opera debuttò al Carlo Felice di Genova nel 1989 per ildi Toscana e venne ripresa daldi Roma nel 2002. Portato in scena negli ultimi vent’anni e riallestito nel 2022,si conferma come uno dei titoli di maggior successo del repertorio della compagnia romana con un record di recite effettuate e pubblico al botteghino: con 350 recite e 200mila spettatori è oggi lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre.