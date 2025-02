Quotidiano.net - San Valentino, origini e leggende della Festa degli Innamorati

Roma, 13 febbraio 2025 – Il 14 febbraio è universalmente riconosciuto come il giorno, un'occasione speciale per scambiarsi baci, cuori, fiori, biglietti d'auguri e cioccolatini. San, dunque, non è solo il simbolo dell'amore romantico, ma anche di un sentimento universale fatto di gesti di affetto, riconciliazione e dedizione. Ecco perché, secoli dopo, il suo nome è ancora legato allapiù dolce dell'anno. Ma da dove nasce la tradizione? Qual è la storia del santo e perché è diventato il patrono dell'amore? Il santoL'originerisale al V secolo, quando la Chiesa cattolica volle porre fine a un antico rito pagano dedicato alla fertilità. Già nel IV secolo a.C., infatti, i Romani avevano l'abitudine di celebrare il dio Lupercus con una particolare usanza: i nomi di uomini e donne venivano sorteggiati da un'urna per formare coppie che avrebbero vissuto insieme per un anno.