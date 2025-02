Quotidiano.net - San Valentino: oltre 900 milioni di euro tra cene, regali e viaggi

900di. A tanto ammonta il giro d'affari assicurato da Santra, fiori,. A rilevarlo una indagine della CNA condotta tra i propri associati. Lea lume di candela (ma anche i pranzi romantici) - rileva la confederazione - rappresentano la scelta preferita dagli italiani e dalle italiane che celebrano la festa degli innamorati. Seguono i: profumi, cioccolatini, accessori di abbigliamento, attività legate al benessere, libri, prodotti agroalimentari, piccoli arredi per la casa, biglietti per mostre, spettacoli, film sono nell'ordine i più gettonati. Un mondo a parte è quello degli omaggi floreali. Da qualche tempo scambiarsi un presente a Sannon è più limitato a un gesto d'affetto tra innamorati ma è ampliato alle persone che in senso più ampio si vogliono bene: genitori e figli, fratelli e sorelle, amici e amiche.